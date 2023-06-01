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Deprem bölgesinde afet konutları hızla yükseliyor

DHA

Deprem bölgesinde afet konutları hızla yükseliyor


Hasan KIRMIZITAŞÖmer KOÇTaha AYHANMahir ALANAhmet ATMACA/GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, ADIYAMAN, (DHA)`ASRIN felaketi´ olarak nitelendirilen depremlerin ardından, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da yapımına başlanan kalıcı konutlar hızla yükseliyor. Çalışmaların gece gündüz sürdüğü ve örnek dairelerin hazır hale getirildiği deprem kentlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ilk etap konutların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği ve kamuoyunda 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin ardından vatandaşların barınması için kalıcı konut inşasına başlandı. Zemin etüt çalışmalarının ardından belirlenen bölgelerde, TOKİ aracılığı ile ihaleler yapılarak kalıcı konutların temelleri atıldı. Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen ve en fazla 5 kat ile yatay mimarinin esas alındığı kalıcı konutların bir an önce tamamlanması için bölgede çalışmalar yoğun olarak sürüyor.
İSLAHİYE'DE 402 KONUT, 29 EKİM'DE TESLİM EDİLECEK
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, afetzedelerin barınması için çadır, konteyner ve prefabrik yapılar hazır hale getirildikten sonra zemin etüt çalışması tamamlanan alanlarda, ihalelerin yapılmasıyla inşaat çalışmaları başladı. İslahiye'de 4 bin 531, Nurdağı'nda ise 2 bin 909 kalıcı konut inşaatı için örnek daire de hazırlandı. İslahiye ilçesinde yapımı süren kalıcı konutların 402 konutluk ilk etabının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazır hale getirilerek hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. İslahiye ve Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden konutun da yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Gaziantep'te toplamda 29 bin 751 kalıcı konutun yanı sıra 12 bin 607 de köy evi de yapılacak.
KÖY EVLERİ, RAMAZAN BAYRAMINDA TESLİM EDİLMİŞTİ
Köylerde evleri yıkılan depremzedeler için köy evlerinin inşaatı da sürüyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Balpınar ve Mesthüyük ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Özbek köyünde yapımı tamamlanan 102 ve 106 metrekare 3+1 olarak tasarlanan köy evleri, Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerine teslim edilmişti. Bu törenin ardından da yapımı tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim ediliyor.
MALATYA'DA KONUTLAR, OCAK AYINDA TESLİM EDİLECEK
Malatya'da TOKİ tarafından yapılan afet konutları hızla yükseliyor. Konutların bir kısmının kaba inşaatı tamamlanırken, örnek daire de hazırlandı. Mart ayında temellerin atıldığı ilk etapta; 13 bin 975 konut yapılacak. Yatay ve yöresel mimariye uygun şekilde sağlam zemine inşa edilen konutların eylül ayı itibarıyla kaba inşaatlarının bitirilmesi ve 2024 yılı ocak ayında da teslim edilmesi hedefleniyor. TOKİ tarafından radye temel ve tünel kalıp sistemiyle İkizce Mahallesi'nde 6 etapta toplam 8 bin 799 konut yapılacak. Malatya kent genelinde afetzedeler için toplamda 70 bin 1 konut inşa edilecek.
KAHRAMANMARAŞ'TA KONUTLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI
Kahramanmaraş'ta da kalıcı konutların inşası için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Karacasu Ferhus Mahallesi'nde yapımı süren ve örnek dairenin tamamlandığı kentte, kalıcı konutlar bir bir yükselmeye başladı. Kahramanmaraş genelinde 77 bin 57 konut ve 30 bin 310 köy evi yapılarak afetzedelere teslim edilecek.
ADIYAMAN, ŞANTİYE ALANINA DÖNDÜ
Adıyaman'da da başlatılan kalıcı konutların inşasının ardından kent şantiye alanına döndü. Toplamda 49 bin 934 konut ve 23 bin 640 köy evi yapılacak olan Adıyaman'da ilk etabın yapıldığı Örenli Mahallesi'nde konutlar yükselmeye başladı. Kentte konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi için görevliler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor.
ŞANLIURFA VE KİLİS'TE DE İNŞAATLAR YAPILIYOR
Depremden etkilenen Şanlıurfa'da 8 bin 3 konut ile 3 bin köy evi, Kilis'te ise 1854 konut ve 2 bin 628 köy evi yapılacak. Her iki kentte de ihalesi tamamlanan konutların inşasına başlandı. Şanlıurfa ve Kilis'te de çalışmaların başlamasıyla yüklenici firmalar, yükselmeye başlayan konutları en kısa sürede tamamlayarak afetzedelere teslim etmeyi planlıyor.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞÖmer KOÇTaha AYHANMahir ALAN
2023-06-01 12:25:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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