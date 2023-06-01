Bakan Kirişci: Kazanan bütün Türkiye olmuştur



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yaşadığımız bütün sıkıntılara ve dezenformasyonlara rağmen, 14 Mayıs´ta da 28 Mayıs´ta da kazanan bütün Türkiye olmuştur´´ dedi.

Kahramanmaraş´tan AK Parti milletvekili seçilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazbatasını aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret eden Kirişci, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, makamların geçici olduğunu ve aslolanın vatandaşlara hizmet etmek olduğunu söyledi. Milletvekili mazbatasını almanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Kirişci, demokrasi zaferini kutluyor olmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti. Bu zaferin Türkiye´nin zaferi olduğunu Edirne´den Hakkari´ye, Antalya´dan Ardahan´a kadar 85 milyon vatandaşın kazandığını belirten Kirişci, 28 Mayıs´ın sadece çocukların değil, henüz dünyaya gelmemiş çocukların da kazanmasını sağlayacak bir demokrasi zaferi olduğunu söyledi.

'KAZANAN BÜTÜN TÜRKİYE OLMUŞTUR'

"Milletvekili mazbatamızı almış olarak, burada sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugün bir demokrasi zaferimizi daha kutluyor olmanın sevincini yaşıyoruz" diyen Kirişçi, "Ülkemiz için son derece tarihi nitelikteki bir dönemeçte, bizlere bu büyük zaferi nasip eden Yüce Mevla´ya şükrediyorum. Oylarıyla sandığa ve demokrasimize sahip çıkan bütün milletimize ve siz Kahramanmaraşlılara şükranlarımı sunuyorum. Yaşadığımız bütün sıkıntılara ve dezenformasyonlara rağmen, 14 Mayıs´ta da 28 Mayıs´ta da kazanan bütün Türkiye olmuştur. Milletimizin feraseti ve sağduyusu bu seçimlerin gerçek galibidir. Necip milletimiz, `Türkiye Yüzyılı´ndan yana tercihini yapmış ve kaosa geçit vermemiştir. İstikrara, bağımsız-büyük Türkiye´ye ve güçlü liderliğe olan güvenini en açık şekilde bir kere daha ifade etmiştir. Dolayısıyla bu zafer, Türkiye´nin zaferidir. Edirne´den Hakkari´ye, Antalya´dan Ardahan´a 85 milyon kazanmıştır. Dahası sadece çocuklarımızın değil, henüz dünyaya gelmemiş evlatlarımızın da kazanmasını sağlayacak bir demokrasi zaferi olmuştur´´ dedi.

`ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİ´

Bakan Kirişci, depremin yaralarını hızla sarmak ve Kahramanmaraş´ı çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

`´Depremin yaralarını hızla sarmak ve Kahramanmaraş´ı çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da en öncelikli hedefimizdir. Kahramanmaraş´ı Türkiye´nin parlayan yıldızı yapmak için gece gündüz demeden çalışmakta kararlıyız. Bütün milletvekili arkadaşlarımla el ele vererek ilimizin ve ülkemizin geleceği için ne gerekiyorsa yapmak boynumuzun borcudur. Gücümüzü ve imkanlarımızı sizler için seferber edeceğiz, bundan emin olun. Bize oy veren vermeyen her hemşehrimize, her bir vatandaşımıza vekillik yapmak üzere mazbatamızı aldık. Bölge, mahalle, parti ayrımı yapmaksızın bütün Kahramanmaraş´ın hizmetindeyiz. AK Parti´mize ve Cumhur İttifakımıza oy veren bütün vatandaşlarımızın da bu beklenti ve anlayışa sahip olduğuna inanıyorum. Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Nerede olursak olalım bütün temennimiz başarılı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmaktır.´´ (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-06-01 17:12:09



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