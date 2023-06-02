Gaziantep'te traktör devrildi: 3 ölü

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, şarampole devrilen traktörde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Kaleobası Mahallesi kırsalında meydana geldi. Üzüm bağından dönen Emin Üzer (53) yönetimindeki 27 SB 807 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Emin Üzer, Ayşe Yıldız (67) ve Hacer Karaca'nın (45) yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2023-06-02 20:55:31
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