Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu; 3 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Bir iş yerine yapılan baskında, 9 hard disk, 4 cep telefonu, 2 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi ile çok sayıda yasa dışı bahis kuponu ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-06-04 10:45:23



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