Evinin önünde bekleyen kişinin elindeki cep telefonunu alıp kaçtı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te evinin önünde bekleyen kişinin elindeki cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilip, yakalandı.
Yeşilevler Mahallesi´nde 31 Mayıs günü bir kişi, evinin önünde bekleyen vatandaşın elindeki cep telefonunu alıp, kaçtı. Kaçan şüpheliyi takip eden vatandaş, yakalayamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, şüphelinin O.T. olduğu belirlendi. O.T., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-06-04 11:04:57
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