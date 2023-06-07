Gaziantep'in mis kokulu müzesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'in mis kokulu müzesi

DHA

Gaziantep'in mis kokulu müzesi


Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, geçen yıl kurulan Rayiha Baharat Müzesi'nde, nesli tükenmiş olan 'Silfiyum' ve Osmanlı mutfağında sıkça kullanılan 'Safran' ile 'Darülfülfül'ün de yer aldığı 150 çeşit baharat sergileniyor. Baharatlarla ilgili akademik çalışmaların da yapıldığı müzeyi dolaşanlar, tarihini öğrendikleri baharatları görme, dokunma ve koklama olanağı buluyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Eylül 2022'de açılan Rayiha Baharat Müzesi'nde, baharat kokuları yükseliyor. Müzede nesli tükenmiş olan 'Silfiyum' ile Osmanlı mutfağında sıkça kullanılan 'Safran' ve 'Darülfülfül'ün de yer aldığı 150 çeşit baharat sergileniyor. Dünyadaki baharatlar ve tarihlerine dair bilgilerin yer aldığı müzeyi dolaşanlar, baharatların bitkilerinin yanı sıra yemeklerde kullanılan halini de görme ve tatma fırsatı buluyor. Ayrıca müzede kurulan mekanizmayla ziyaretçiler, merak ettikleri baharatların kokularını alırken, yetiştiği ülkeler ve iklim şartlarının yanı sıra kullanıldığı yemeklerle ilgili bilgi sahibi de oluyor. Sergilenen baharatlarla ilgili yapılan akademik çalışmalarda ise baharatın DNA'sına ulaşılıyor, deneyin ardından kalan posalar geri dönüştürülüyor.
'YILLARIN BİRİKİMİ BÖYLE BİR MÜZEYE DÖNÜŞTÜ'
Müzenin işleticisi konumundaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan GaziBel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Murat Tural, Gaziantep'in gastronomi şehri olduğunu ifade ederek, Rayiha Baharat Müzesi'nde dönemsel olarak sergilenen baharatları insanlara göstermenin yanı sıra tarihi geçmişi, kullanıldığı yemekler ve yapılan akademik çalışmaların da anlatılmasını amaçladıklarını belirtti. Gaziantep'in tarihi İpek ve Baharat yolu üzerinde oluşundan dolayı, birçok baharatın yemeklerde kullanıldığını anlatan Tural, "Şu anda müzemizde 150 çeşit baharat sergiliyoruz. Biz sadece baharatın sergisini de yapmıyoruz aslında. Bizim burada yapmak istediğimiz olay, baharatı insanlara tanıtmak. Baharatı hem sergileyip, özelliklerini ve içerisinde hangi vitaminlerin olduğunu bilmektir. İnsanlara bunu anlatırken, o baharatın hangi yemeklerde kullanıldığını anlatıyoruz. 3 katlı müzemizin en üst katında baharatlarla yapılan yemeklerin tadımını yaptırıyoruz. Gaziantep'in Baharat Yolu ve İpek Yolu üzerinde olması ve uzun yıllar baharat ticaretini devam ettirmesinden esinlenerek, müzeyi yaptık. Yine yapılış amaçlarından birisi de yıllar boyunca Gaziantep üzerinden yapılan baharat ticaretinin kentin yemeklerini, kültürünü nasıl etkilediği ve bu ticaretin şehre getirmiş olduğu katkılardan yola çıkılması böyle bir müzenin oluşmasına neden oldu'' diye konuştu.
'DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK'
Tural, Rayiha Baharat Müzesi'ne ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. İlk çağlardan itibaren tüm insanların baharata ilgisi olduğunu anlatan Tural, müzede nesli tükenen, geçmişte çok kullanılan ancak günümüzde bulunmayan baharat ve bitkilerin de sergilendiğini aktararak, şunları söyledi:
''Bu müzemiz yaşayan bir müze. Dünyada fazla örneği yok. Bir iki örneği var ama bu şekilde yaşayan bir müze değil. Sadece sergi salonları gibi yapılmış müzeler var. İlk çağlardan itibaren tüm insanların baharata bir ilgisi vardır. Tıp alanında kullanılmış, şifacılar şifa aracı olarak kullanmışlar. Annelerimiz yemeklerde kullanırken, dönemin krallarına ve hükümdarlarına hediye olarak gönderilmiş. Baharat, yaşamın her alanında var. Burada sergilenen baharatlarla ilgili aynı zamanda akademik çalışmalar da yapılıyor. Bu akademik çalışmalar sonucunda baharatın DNA'sına ulaşılıyor. Deneylerin sonunda kalan posaları da geri dönüşümle değerlendiriyoruz."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-06-07 10:22:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te ağır hasarlı binadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te ağır hasarlı binadan hırsızlık ...
Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 ...
Vali Gül’den Nizip'e veda ziyareti
YEREL HABERLER Vali Gül’den Nizip'e veda ziyareti
Cibuti ve Etiyopyalı iş insanları Gaziantep'te ihracatçılarla buluştu
YEREL HABERLER Cibuti ve Etiyopyalı iş insanları Gaziantep'te ...
Deprem bölgesinde Dünya Çevre Günü kutlandı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde Dünya Çevre Günü kutlandı
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Merve´nin kapısına, çalınan tekerlekli sandalye yerine yenisi bırakıldı
YEREL HABERLER Merve´nin kapısına, çalınan tekerlekli sandalye ...
Amanosların 1600 rakımlı Huzurlu Yaylası fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
YEREL HABERLER Amanosların 1600 rakımlı Huzurlu Yaylası fotoğraf ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.