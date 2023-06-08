Kayınbiraderini boğazını keserek öldürdü, Suriye'ye kaçarken yakalandı

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Muhammed El M. (34), tartıştığı kayınbiraderi Hasan El Melle'yi (23) çıkan tartışmada bıçakla boğazını keserek öldürdü. Suriye'ye kaçmaya çalışan Muhammed El M., Kilis´te yol kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından kıyafetindeki kan lekesi fark edilince yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed El M., kayınbiraderi Hassan El Melle'nin evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed El M., El Melle'yi bıçakla boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından motosikletine binip kaçan Muhammed El M.´nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

KIYAFETİNDEKİ KAN LEKESİ ELE VERDİ

Kilis girişinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan Muhammed El M., kıyafetindeki kan lekesi fark edilince gözaltına alındı. Yapılan araştırmada cinayetten arandığı belirlenen Muhammed El M.´nin Suriye´ye gitmeye çalıştığı saptandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Hasan El Melle'nin cenazesi ise otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

KAYINBİRADERİNİN EŞİ DE GÖZALTINDA

Olayın ardından öldürülen Hasan El Melle´nin eşi D.M. (22) de gözaltına alındı. Muhammed El M. ile D.M.´nin ilişki yaşadığı, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü.

İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-06-08 15:00:34



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