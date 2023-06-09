Kızılay: Gaziantep´te bir günde 5 bin 989 ünite kan bağışı yapıldı



GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılay iş birliğiyle bu yıl 15´incisi gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında bir günde 5 bin 989 ünite kan bağışı yapıldığı açıklandı. Hedef olan 10 bin ünite kan bağışına ise devam eden kan bağışlarıyla gün içerisinde ulaşılması bekleniyor.Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasının bu yılki sloganı "Kan verelim, spor yapalım, sağlıklı kalalım" olarak belirlendi. Kızılay´ın 25 doktor ve 125 flebotomistin görev yaptığı kan bağışı kampanyasına geçen yıl toplamda 6 bin 317 ünite kan bağışlanırken bu yıl bir günde 5 bin 989 ünite kan bağışı yapılarak bu rakama yaklaşıldığı bildirildi."SICAĞA RAĞMEN KAN BAĞIŞLAYAN VATANDAŞLARIMIZLA İFTİHAR EDİYORUZ"Gaziantep halkının kan bağışı farkındalığında örnek olduğunu belirten Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç, "Şahinbey Belediyesi'nin bu yıl 15´inci kez düzenlediği kan bağışında bugüne kadar yaklaşık 26 bin ünite kan bağışı gerçekleşti. Bu Şahinbey Belediyesi öncülüğünde Gaziantep'in kan bağışına önem verdiğinin göstergesidir. Bugün de sürecek bu organizasyonda Kızılay´ın 25´i doktor olmak üzere 150 sağlık görevlisi vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Şahinbey Belediyemizin ev sahipliğinde bu sıcağa rağmen kan bağışına koşan vatandaşlarımızla iftihar ediyoruz" dedi.Kan bağışı kampanyasını yakından takip eden Yönetim Kurulu Üyesi Koç´a Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman da eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep DHA

2023-06-09 12:20:39



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