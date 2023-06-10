Gaziantep'te, kapkaç ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 5 hırsızlık ile 3 kapkaç olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenip yakalanan M.B., tutuklandı.

Kentin merkez Şahinbey ilçesinde farklı zamanlarda meydana gelen 5 hırsızlık ve 3 kapkaç olayı mağdurlarının şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mağdurların ifadeleri ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, motosikletle yoldaki kişilerin elinden telefonunu çalıp kaçan şüphelinin M.B. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, M.B.'yi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-06-10 13:25:37



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