'Hazine arazileri imara açılacak' vaadiyle 20 milyon liralık dolandırıcılığa 5 tutuklama



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle çok sayıda kişiyi 20 milyon lira dolandırdığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine başvuran çok sayıda kişi, hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle kendileriyle iletişim kuran kişilerin talebiyle para verdiklerini ancak dolandırıldıklarını anladıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Ekipler, yaptıkları çalışmada, 6 kişinin organize suç örgütü kurarak, imara açılacağını öne sürdükleri hazine arazilerini satacaklarını söyleyip vatandaşları dolandırdıklarını tespit etti. Jandarma ekipleri, kişilerden yaklaşık 20 milyon lira toplayıp, örgütlü şekilde 'rüşvet' ve dolandırıcılık' suçunu işleyen 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 6 cep telefonu, 3 bilgisayar ile 80 muhtelif evrak ve doküman ele geçirildi. Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 5'i nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-06-10 15:26:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.