Freni boşalan kamyon durak, direkler ve ağaçlara çarpıp devrildi

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, freni boşalan hafriyat kamyonu; otobüs durağı, aydınlatma direkleri ve ağaçlara çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Özdemirbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kahvelipınar Mahallesi yönüne giden Oktay Pehlivan yönetimindeki 38 AGA 177 plakalı hafriyat yüklü kamyon, iddiaya göre, freninin boşalmasıyla kontrolden çıktı. Pehlivan'ın kontrolünü yitirdiği kamyon, yol kenarındaki otobüs durağı ile aydınlatma direkleri ve refüjdeki ağaca çarptı, devrilip sürüklenerek durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Pehlivan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kamyonun kaldırılması ve yola dökülen hafriyatın temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-06-11 13:24:45



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