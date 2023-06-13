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Boynuna takılan implant yemek borusunu yırtıp midesine düştü

DHA

Boynuna takılan implant yemek borusunu yırtıp midesine düştü


Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Sultan Tıraş'a (40) boyun fıtığı nedeniyle takılan ve bir süre sonra yerinden çıkan implantlardan birisi yemek borusunu yırtarak midesine düştü. Sultan Tıraş, tıp literatüründe nadir rastlanan bu olayın ardından Gaziantep'teki özel bir üniversite hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. 
Kahramanmaraş'ta yaşayan 3 çocuk annesi Sultan Tıraş, geçen yıl boyun ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda boynunda fıtık olduğu tespit edildi. Doktorunun tavsiyesi ile boynuna implant yerleştirildi. Bir süre sonra ağrıları devam eden Tıraş, Gaziantep'te özel bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan kontrollerde boynuna takılan implantın yerinden oynadığı tespit edildiği için ameliyata alındı. Ameliyat sırasında implantlardan birisi çıkarılırken, diğeri tespit edilemeyince doktorunun tavsiyesi ile kentteki özel bir üniversitenin hastanesine sevk edildi. Burada endoskopi yapılan Sultan Tıraş'ın yemek borusunda yırtık olduğu, implantın da midesinde bulunduğu tespit edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Sultan Tıraş, yapılan hazırlıkların ardından Prof. Dr. Levent Elbeyli tarafından ameliyata alındı. Tıraş, riskli olarak değerlendirilen ameliyatının başarılı geçmesiyle sağlığına kavuştu. Tıraş'ın sağlık durumu ile ilgili düzenlenen basın toplantısına ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Levent Elbeyli, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Doç. Dr. Nimet Yılmaz ve Doç. Dr. Betül Şimşek katıldı.
'LİTERATÜRDE RASTLAMADIĞIMIZ BİR OLAY'
Prof Dr. Levent Elbeyli, bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen Sultan Tıraş´ın, hayatını kaybetme riski çok yüksek bir olay yaşadığını vurguladı. Yaşanan bu olayın tıp literatüründe görülmediğini belirten Elbeyli, yapılan radyolojik tetkikler ve değerlendirmeler sonucu daha önce başka bir merkezde boyun omurlarına yerleştirilen metal disklerin yerinden oynadığını ve birisinin de midede olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Yapılan endoskopide yemek borusunda bir delinme olduğunu tespit ettiklerini anlatan Elbeyli, oldukça riskli bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, orada iğne ucu kadar bile açık nokta bırakma şanslarının olmadığını dile getirerek şöyle dedi:
"Sultan Hanım bize bir başka hastaneden, bir beyin cerrahi uzmanımızın bir referansı ile gönderildi. 1 yıl önce Gaziantep dışında bir şehirde hastanede boyun fıtığı ameliyatı geçiriyor. Burada bir takım plak ve tıbbı anlamda enstrümanlar kullanılır. Bu hastamıza da iki adet implant takılmış ve zaman içinde yerinden oynayarak yemek ve nefes borusunda bir sıkıntı yarattığını hastamızdan öğrendik. Daha sora çekilen MR ve radyolojik tetkiklerle belirleniyor. Semptomların iyice artması karşısında hastamız bize yönlendiriliyor. Yaptığımız incelemelerde bu implantların yerinden oynadığı ve bir şekilde yer değiştirdiğini gördük. Bu alan komplike bir alan. Yapılan endoskopide yemek borusunda bir delinme olduğunu tespit ettik. Devamında midede bu implantların birinin görünmesi söz konusu. Diğer implantın da yerinden oynadığını görüyoruz. Böyle bir durumda hayati tehlikesi son derece yüksek. Yemek borusu kontamine bir alan. Hastayı direkt yoğun bakıma aldık. Bu kritik tablonun tedavi sürecini başlattık. Hayati tehlikenin yüksek olduğunu da hasta yakınları ile görüşüp bilgilendirdik. Ameliyatla yemek borusuna kaçan ve hatta nefes borusunda da tahrip olmuş olabileceği bilgisini ve birkaç aşamada cerrahi işlem gerektiğini belirttik. Ameliyat göğüs boşluğu ve boyun bölgesinden delinmenin olduğu yerin ameliyatla görülmesi ve tedavinin yapılmasıydı. 6 saati geçen bir ameliyat sürecimiz oldu. Hastanın boyun kısmından yaklaşık yarım litre iltihabi ve prülan ve gıda artıkları olan cerahat atığı temizlendi. Uzun süre kaçak nokta temizlendi ve tedavi edildi. Orada iğne ucu kadar bile açık bırakma şansınız yoktur. Ameliyatı başarıyla tamamladık. 3 gün yoğun bakımdan sonra sağlığına kavuştu. Ameliyattan sonra daha birtakım risklerin olabileceğini anlattık. Yoğun bakımın ardından hastamıza 10 gün kadar da serviste tedavi uyguladık. Bunun ardından hastamızı normal beslenir ve hayatını normal şekline koyarak evine yolcu ettik. Bugün çok sağlıklı ve aramızda."
'ÖLÜMDEN DÖNDÜM'
Sultan Tıraş, çok zorlu bir süreç geçirdiğini, ölümden dönerek sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Ağrılarımın artması üzerine doktoruma gittiğimde `büyük bir ağrın yoksa normal yaşantına devam edebilirsin´ dedi. Şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrası Bursa´ya gittim, şikayetlerinin devam etmesi üzerine orada da doktora gittim. Oradaki doktor boyun omuruna takılan metal diskin hareket etmiş olabileceğini söyledi. Kahramanmaraş´a döndüğümde doktorlar acil ameliyat olmam gerektiğinde söyleyince de Gaziantep´e geldim.  Beni ölümden döndürdüler diyebilirim. Hayatımı önce Allah'a sonra doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza borçluyum. Buraya ilk geldiğimizde aslında benden çok da umut yokmuş. O süreçte uyuyor olduğum için çok zorlu bir süreç olduğunu eşim görmüş" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-06-13 13:46:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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