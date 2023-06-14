Silah, çelik yelek ve uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 kişiye gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 2 çelek yelek, 2 tabanca, 1 tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptığı Aydınlar Mahallesi´nde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 2 çelik yelek, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Silah, çelik yelek ve uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki çok sayıda suç kaydı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-06-14 11:50:55
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