Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 4 tutuklama



GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yer temin edip, kadınlara fuhuş yaptıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gaziantep ile Mersin'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 1 tabanca, 1 tüfek, 120 fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından tutuklandı. 8'i adli kontrol olmak üzere 11'i de serbest bırakıldı.

Öte yandan fuhuş yapıldığı belirlenen 4 işletmeye 271 bin 500 lira ceza uygulandı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 330 kişiye de 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' kapsamında kişi başı 3 bin 184 lira ceza kesildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-06-14 13:19:58



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