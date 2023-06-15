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Bakan Tekin: Okullar açılmadan deprem öncesi koşullara kavuşacağız

DHA

Bakan Tekin: Okullar açılmadan deprem öncesi koşullara kavuşacağız


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eylül ayı itibarıyla okullar açılmadan, bölgedeki okul ve derslik sayısı itibarıyla deprem öncesi koşullara kavuşmuş olacağız" dedi.  
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaretler için geldiği Gaziantep´te AFAD Koordinasyon Merkezi´ndeki, afet koordinasyon toplantısına katıldı. Burada deprem bölgesindeki son duruma ilişkin bilgiler alan Bakan Tekin, daha sonra Milli Eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısını yaptı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Tekin, bakanlık görevini devraldıktan sonra 71 ilin il müdürleri ile bir araya geldiklerini söyledi. Bugün de depremden en çok etkilenen 10 kentin il müdürleri ile buluşarak, son durumu değerlendirdikleri belirtti.
`MİLLETİMİZ ELİNDE AVUCUNDA NE VARSA VEREREK, YARALAR SARILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR´
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz bakanlık görevini Cumhurbaşkanımız tarafından devraldıktan sonra, salı günü 71 ilin il müdürleri ile bir araya geldik. Bugün de burada depremden en çok etkilenen 10 ilimizi il müdürleri ve illerdeki özellikle; yatırım, onarım, tadilat işleriyle ilgili müdürlerimizle istişare yapmak için bir araya geldik. Şunu gördük, 6 Şubat tarihinden itibaren yaşadığımız olaylar sonrasında milletimiz süreci çok iyi sahiplenmiş. Ben şuna benzetiyorum, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, Tekalif-i Milliye kararlarında olduğu gibi herhangi yasal bir zorunluluk olmadığı halde bunu bir mücadele gibi görüp, bu afetten kurtulup, yaraları sarmak için milletimiz elinde avucunda ne varsa vererek yaralar sarılmaya çalışılmıştır" diye konuştu.
'İLK ÖDEVİMİZ VERİLEN TAAHHÜTLER'
Dün gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın ilk talimatının deprem bölgesindeki sorunları çözme noktasında olduğunu kaydeden Tekin, bunun ilk ödevleri olduğunu aktararak şöyle devam etti:
"Deprem bölgesindeki yaraları sarmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız 6 Şubat´tan sonra neredeyse mesaisinin neredeyse tamamını bölgedeki yaraların sarılması için harcadı. Çok ciddi eforlar sarf edildi, çok ciddi kaynaklar aktarıldı. Dün çok uzun bir bakanlar kurulu oldu. Cumhurbaşkanımızın ilk talimatı; 'bölgedeki sorunları bir an önce çözün, taahhütlerimizi yerine getirin' oldu. İlk ödevimiz bu. Milli Eğitim Bakanı olarak bölgedeki eğitim sürecini yeni dönem başlayıncaya kadar sağlıklı bir ortamda başlaması için yapılması gerekenler ve atılması gereken adımları yakından takip edeceğim. Başlayan projelerle ilgili sıkıntılı olan bir şey var mı diye yerinde görmek üzere buradayız. Toplantımızı yaptık. Problemlerimiz çok çeşitli. Yıkılan hasar gören okullarımızın yerine yenilerini inşa etmemiz gerekiyor´´ diye konuştu.
`KONAKLAMA SORUNU VAR, YAŞADIKLARI TRAVMA SORUNLARI VAR´
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde çok önemli tedbirler alındığını ve eylül ayı itibarıyla okullar açılmadan bölgedeki okul ve derslik sayısını deprem öncesi koşullara kavuşturacaklarına değinerek, "İkinci problemimiz depremi bizzat burada yaşayan öğretmen arkadaşlarımızın problemleri var. Konaklama sorunu var, yaşadıkları travma sorunları var. Bölgeye yeni atanan öğretmen arkadaşlarımızın konaklayacak yer sorunları var. Bölgedeki öğrenci arkadaşlarımızın akademik ve psikolojik sorunlarını atmak için atmamız gereken adımlar var. Bugün bunları konuştuk. Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bütçe kaynak açısından problemlerimizin çözüleceği, bölgede hiçbir problem yaşamayacağımıza dair taahhütler içinde arkadaşlarımızla burada değerlendirmelerimizi yaptık. Çok önemli tedbirler alınmış. Eylül ayı itibariyle okullar açılmadan bölgedeki okul ve derslik sayısı itibariyle deprem öncesi koşullara kavuşmuş olacağız. Bunu gördük. İlgili bakanlıklarımızın işlerinin ana odak noktasına okulları koymuş olmasından dolayı çok mutluyuz. Eylül ayında tüm problemleri çözerek okullarımızı açmış olacağız. Hiçbir problem yaşamadan yeni eğitim öğretim döneminde eğitime devam edeceğimizi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-06-15 13:14:02

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