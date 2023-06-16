Önünü kestiği otomobildeki boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürdü (2)



ADLİYE ÇIKIŞI TAKİP EDİP ÖLDÜRMÜŞ

Gaziantep´te Mertcan Köse´nin boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse ve kayınpederi Ertuğrul Kaya´yı adliye çıkışında takip ederek öldürdüğü ortaya çıktı. Bilge Köse ve Mertcan Köse´nin geçen hafta boşanma duruşmalarının olduğu ve bugün de adliyeye bir evrak imzalamaları için çağrıldıkları öğrenildi. Mertcan Köse´nin adliyedeki işlemler sonrası takip edip cinayeti işlediği belirtildi.

Polis ekipleri, Mertcan Köse´nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, baba ve kızı otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-06-16 15:15:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.