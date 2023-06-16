Önünü kestiği otomobildeki boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürdü (2)

ADLİYE ÇIKIŞI TAKİP EDİP ÖLDÜRMÜŞ
Gaziantep´te Mertcan Köse´nin boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse ve kayınpederi Ertuğrul Kaya´yı adliye çıkışında takip ederek öldürdüğü ortaya çıktı. Bilge Köse ve Mertcan Köse´nin geçen hafta boşanma duruşmalarının olduğu ve bugün de adliyeye bir evrak imzalamaları için çağrıldıkları öğrenildi. Mertcan Köse´nin adliyedeki işlemler sonrası takip edip cinayeti işlediği belirtildi.
Polis ekipleri, Mertcan Köse´nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, baba ve kızı otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-06-16 15:15:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.