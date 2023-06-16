Deprem bölgesinde öğrenciler konteyner sınıflarda karne aldı



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konteyner sınıflarda karne alan öğrenciler, buruk bir heyecan yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı İslahiye'de 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 16 bin 623 öğrenci karne heyecanı yaşadı. İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İslahiye Kalyon Konteyner Kent okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu.

Kaymakam Anteplioğlu, ders yılında deprem felaketinin yaşandığını belirterek, "Bu felaketten çocuklarımız, okullarımız da etkilendi. Deprem sonrasında 2 bin 875 öğrencimiz ilçe dışındaki çeşitli okullara nakillerini gerçekleştirdi. Çocuklarımızın depremden en az etkilenecek şekilde gayret gösterdik. Devletimiz, hayırseverlerin katkılarıyla en hızlı şekilde yeni okullar oluşturarak eğitim öğretime devam ettik" dedi.

Deprem felaketinin ardından eğitimlerine konteyner sınıflarda devam eden öğrenciler ise karnelerini aldıkları için mutlu olduklarını ancak deprem felaketinin nedeniyle burukluk yaşadıklarını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2023-06-16 16:42:00



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