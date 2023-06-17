Depremde ağır hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye'de, Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, ağır hasarlı olduğu için boşaltıldı. Binanın yıkımına karar verildi.
Binanın yıkımı için çevrede güvenlik önlemleri alındı. Polis gözetiminde, bina iş makinesiyle yıkılırken aniden çöktü. Çevrede tedirginliğe yol açan binanın çökme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2023-06-17 13:46:22
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