Gaziantep´te hasadı başlayan kirazın fiyatı tarlada 10, markette 30 lira



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde 330 dekarda üretimi yapılan, napolyon cinsi kirazın hasadı başladı. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, kiraz rekoltesinin geçen yıla oranla fazla olduğunu belirterek, ''Hasadımız başladı. Sezonun ilk kirazları tarlada 10 lira civarındayken marketlerde 30 liradan alıcı buluyor'' dedi.

Amanos Dağları´nın eteklerinde yer alan Kabaklar, İdilli, Hasanlök, Tandır, Yağızlar, Kayabaşı ve Koççağız mahallerinde 330 dekar alanda yetiştirilen kirazın hasadı başladı. İriliği, kalitesi, aroması ve lezzetiyle tüketici tarafından tercih edilen napolyon cinsi kirazla yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 330 dekar alanda hasadın başladığını söyleyerek, sezonun ilk kirazının kilosunun tarlada 10, markette ise 30 liraya alıcı bulduğunu belirterek, ''İslahiye ilçemizde 330 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen kiraz hasadımız başladı. Rekoltenin geçen yıla oranla yüksek olması sevindiricidir. Sezonun ilk erkenci kirazının kilosu tarlada 10, ancak marketlerde 30 liraya alıcı buluyor. Hasadı devam eden kiraz ise bölgedeki deprem nedeniyle tüccarların ilgisinin beklenilen altında kaldı. Özellikle yaşadığımız deprem felaketinin sonrasında üretime devam eden çiftçilerimiz tüm bunlara rağmen emek verdiği ürünün hasadıyla emeğinin karşılığını alması mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

AMAÇ KALİTELİ ÜRÜN YETİŞTİRMEK

Koçcağız Mahalle muhtarı ve kiraz çiftçisi Bekir Samlı, bölgedeki mahallerinin en büyük geçim kaynağının kiraz olduğunu söyleyerek, hasadını yaptıkları kirazı yurt içi ve yurt dışına gönderdiklerini belirtti. Samlı, "Mahallemizde kiraz hasadımız başladı. Çiftçilerimize bol, bereketli bir sezon diliyorum. Napolyon cinsi kirazımız kalitesiyle, lezzetiyle, aromasıyla tüketicinin tercih etmesine rağmen tarlada toptan olarak 10 ile 15 liradan gidiyor. Marketlerde 30 lira civarında tüketiciye sunuluyor. Mahallemizin en büyük gelir kaynağı kirazdır. Amacımız kaliteyi düşürmeden daha kaliteli ürün yetiştirmektir'' diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK

2023-06-18 10:33:01



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