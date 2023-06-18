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Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürdüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı - Yeniden

DHA

Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürdüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı - Yeniden


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te Mertcan Köse´nin (25) boşandığı eşi Bilge Kaya (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya´nın (47), otomobillerinin önünü kesip, av tüfeğiyle öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıktı. Kendisine engel olmaya çalışan kayınpederi ile otomobildeki eski eşini tüfekle öldürüp, kaçan Mertcan Köse'nin aranmasına ise devam ediliyor.
Olay, cuma günü öğle saatlerinde Atakent Mahallesi´nde meydana geldi. Ertuğrul Kaya, 1 hafta önce boşanan kızı Bilge Kaya ile 27 KE 244 plakalı otomobiliyle ilerlerken, eski damadı Mertcan Köse 27 ANA 554 plakalı otomobili ile önlerini kesti. Otomobilinden inen Mertcan Köse, eşi ve kayınpederinin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş etti. Araçtan inen Ertuğrul Kaya, eski damadına engel olmaya çalıştı. Mertcan Köse, tüfekle kendisine engel olmaya çalışan Ertuğrul Kaya'ya ve otomobildeki eski eşine ateş açtıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan baba ile kızı, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
OLAY ANI KEMARADA, SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Olay anı ise bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde elinde Mertcan Köse'nin tüfeği ile otomobildeki Bilge Kaya ve kendisine engel olmaya çalışan Ertuğrul Kaya'ya ateş ettiği görülüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için özel bir ekip kurdu. Ekipler bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelerken, Köse'nin gidebileceği adreslere operasyonlar düzenledi. İrtibat kurabileceği ve gidebileceği yerleri inceleyen ekipler, Mertcan Köse'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-06-18 14:59:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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