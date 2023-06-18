Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı (2)

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ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep'te boşandığı eşi Bilge Kaya ile kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı otomobillerinin önünü kesip, av tüfeğiyle öldüren Mertcan Köse, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Köse'nin sorgulanmasına başlandı. (DHA)Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-06-18 21:50:40



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