Boşandığı eşi ve kayınpederini 'velayet' için öldürmüş (2)

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

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TUTUKLANDI

Gaziantep'te, geçen cuma günü, boşandığı Bilge Kaya ile eski kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı otomobillerinin önünü kesip, av tüfeğiyle öldüren Mertcan Köse, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak ve kasten birden fazla kişiyi öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-06-19 16:52:20



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