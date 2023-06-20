Gaziantep'te, günübirlik evlere denetimde 597 bin lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, günübirlik olarak kiralanan evlere yönelik yapılan denetimde 10 işletmeye 597 bin 140 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte günübirlik kiraya verilen evlere yönelik denetim yaptı. 78 günübirlik kiralanan evin incelendiği denetimlerde, kurallara uymayan 10 işletmeye 597 bin 140 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan denetimlerde 435 kişinin sorgulaması yapıldı ve hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-06-20 14:35:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.