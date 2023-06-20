Gaziantep'te silah imalatı ve ticareti yapanlara operasyon



Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen 'Kukla Operasyonu'nda 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Başkanlığı tarafından silah ticareti ve imalatına yönelik başlatılan 'Kukla Operasyonu' kapsamında; Gaziantep'te polis tarafından yapılan baskınlarda 8 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7 şarjör ile çok sayıda silah parçası ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4´ü cezaevinde olduğu belirtilen 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-06-20 18:44:09



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