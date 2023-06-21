Gaziantep'te otomobil takla attı: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te otomobil takla attı: 3 yaralı

DHA

Gaziantep'te otomobil takla attı: 3 yaralı


Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP´te, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde havaalanı yolu üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed El Abdullah yönetimindeki 27 MB 6901 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüje çıktı. Daha sonra takla atarak karşı şeride devrilen otomobilin sürücüsü Muhammed El Abdullah ile yanında bulunan Fatma El Abdullah ve Merve Ubade yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2023-06-21 22:55:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te refüje çarparak takla atan otomobildeki ...
Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ...
Gaziantep'te okul servisiyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te okul servisiyle çarpışan traktörün ...
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şüpheli ...
Gaziantep'te 70 engelli ailesine egzersiz eğitimi verildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 70 engelli ailesine egzersiz eğitimi ...
Gaziantep'te zorla tutukları vatandaşa senet imzalattığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te zorla tutukları vatandaşa senet ...
Şehitkamil Belediyesi'nden okul birincisi öğrencilere bilgisayar hediyesi
YEREL HABERLER Şehitkamil Belediyesi'nden okul birincisi öğrencilere ...
Gaziantep'te silah imalatı ve ticareti yapanlara operasyon
YEREL HABERLER Gaziantep'te silah imalatı ve ticareti yapanlara ...
Gaziantep'te silah ticareti ve imalatına ilişkin operasyonda 4 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te silah ticareti ve imalatına ilişkin ...
Gaziantep'te günübirlik kiralık evlere yönelik denetimlerde 597 bin 140 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te günübirlik kiralık evlere yönelik ...
Gaziantep'te, günübirlik evlere denetimde 597 bin lira ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te, günübirlik evlere denetimde 597 bin ...
Gaziantep'te kurban yakalama timi bayram hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kurban yakalama timi bayram ...
Gaziantepli baklavacılar bayram mesaisinde
YEREL HABERLER Gaziantepli baklavacılar bayram mesaisinde
Nizip'te 2 semt pazarı kurban kesim yeri olarak kullanılacak
YEREL HABERLER Nizip'te 2 semt pazarı kurban kesim yeri olarak ...
Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı
Gaziantep´te zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep´te zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Gaziantep'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi ...
Gaziantep'te polisten "sahte para" uyarısı
YEREL HABERLER Gaziantep'te polisten "sahte para" uyarısı
Boşandığı eşi ve kayınpederini 'velayet' için öldürmüş (2)
YEREL HABERLER Boşandığı eşi ve kayınpederini 'velayet' için ...
Gaziantep'te hırsızlık zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık zanlısı yakalandı
Şehitkamil Belediyesi 100 farklı gençlik ve spor organizasyonu yapacak
YEREL HABERLER Şehitkamil Belediyesi 100 farklı gençlik ve spor ...
Boşandığı eşi ve kayınpederini `velayet´ için öldürmüş
YEREL HABERLER Boşandığı eşi ve kayınpederini `velayet´ için ...
Gaziantep Üniversitesinde diyabet hastalarına özel ayakkabı üretildi
YEREL HABERLER Gaziantep Üniversitesinde diyabet hastalarına özel ...
Gaziantep'te bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.