Gaziantep'te otomobil takla attı: 3 yaralı

Bir arazi dehşeti de Zonguldak'tan!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP´te, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde havaalanı yolu üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed El Abdullah yönetimindeki 27 MB 6901 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüje çıktı. Daha sonra takla atarak karşı şeride devrilen otomobilin sürücüsü Muhammed El Abdullah ile yanında bulunan Fatma El Abdullah ve Merve Ubade yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-06-21 22:55:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.