Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda 3 kişinin terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi. Ekipler, adreslerine düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-06-22 12:21:13



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