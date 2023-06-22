Gaziantep'te, 4 hayırsever depremzedelerin bakkal borcunu ödedi



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE, (Gaziantep), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, isimlerinin açıklanmasını istemeyen 4 hayırsever, Hürriyet Mahallesindeki depremzedelerin bakkala olan 30 bin 250 lira borcunu ödedi. İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen bakkal Bayram Keskin, "İlk önce şaka yaptıklarını sandım. Sonra mahallelinin borcunu sorup, ödemeyi yaptılar. İsimlerini de söylemediler" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce evin yıkılmasına yol açtı. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı ilçede, depremzedeler de konteyner kentlerde veya az hasarlı olan evlerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Hürriyet Mahallesi´nde 44 yıldır bakkal dükkanı işleten Bayram Keskin (67), iş yerinin önüne otururken yanına otomobille 4 kişi geldi. Keskin, bir süre sohbet ettiği ve deprem bölgesini dolaştıklarını söyleyen 4 kişinin kendisine depremzede mahalle sakinlerinin veresiye borçlarını ödemek istediklerini söyledi. Şaşkınlık yaşayan ve şaka yapıldığını düşünen Keskin, ismini açıklamayan 4 kişinin ciddi olduklarını ifade etmesinin ardından defterdeki borçları hesapladı. 4 kişi, daha sonra depremzedelere ait 30 bin 250 liralık borcu ödeyip, defterdeki veresiyelerin yazılı olduğu sayfaları alarak ayrıldı.

İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden Bayram Keskin, "44 yıllık bakkalım ve bu hayırseverlik karşısında şaşkına döndüm. İş yerimin önünde oturduğu sırada bir araba park etti ve araçtan inen hayatımda ilk kez gördüğüm 4 kişi yanıma geldi. Biraz sohbet ettikten sonra bu kişiler bana veresiye defterinde depremzedelerin ne kadar borcu olduğunu sordu. Ben şaka yaptıklarını düşündüm. Sonra ısrar edince ben yine şaka yaptıklarını düşünerek veresiye defterini verdim ve 'alın hesaplayın' dedim. Bu kişiler defteri hesapladı ve 30 bin 250 lira tutarında olan borcun tamamını ödeyip, defterin sayfalarını yırttı. Ben şok oldum ve kim olduklarını sordum ama bir türlü isimlerini söylemediler. Veresiye defterinin kapanması bana ve borcu olanlara çok iyi geldi. Allah hayırseverlerden razı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2023-06-22 12:36:20



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