DEAŞ'ın yönetim kademesinde yer alan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis operasyonunda DEAŞ terör örgütünün yönetim kademelerinde görev alan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde El Kaide Irak yapılanması içerisinde de yer alan, aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün yönetim kademelerinde faaliyet yürüten F.E.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada adresi belirlenen F.E., Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan F.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-06-22 16:55:28
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