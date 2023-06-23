Gaziantep'te, FETÖ'nün büyük bölge imamı yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda FETÖ terör örgütünün 'büyük bölge imamı', 'eyalet imamı' ve 'eğitim danışmanı' olduğu belirtilen ve 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan F.S. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda 'FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma' suçuyla yargılandığı davada 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak aranan F.S.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, aynı zamanda terör örgütünün 'büyük bölge imamı', 'eyalet imamı' ve 'eğitim danışmanı' olduğu tespit edilen F.S.'yi gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan F.S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-06-23 11:34:01



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