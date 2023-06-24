Tarım işçilerini taşıyan minibüsü devrildi: 13 yaralı

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüsün devrildiği kazada, Suriyeli 13 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Ali Kerek´in (42) direksiyon kontrolünü kaybettiği, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan 31 M 3038 plakalı minibüs, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulanslar sevk edildi. Yaralanan 13 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-06-24 12:39:04



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