Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3'üncü ayağı Gaziantep'te başladı



Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından organize edilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3'üncü ayağı bin 250 sporcunun katılımı ile Gaziantep'te start aldı.

Şahinbey Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yağlı Güreş Ligi'nin 3´üncü turu Akkent Spor Köyü´nde gerçekleştirildi. Organizasyona Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik´in yanı sıra derece elde etmek için ter döken bin 250 sporcu katıldı.

Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş organizasyona bin 350 sporcunun başvuru gerçekleştirdiğini ve bin 250 sporcunun iki gün sürecek olan mücadelede ter dökeceklerini söyledi. Geleneksel güreş organizasyonuna Gaziantep´ten önemli katılım sağlandığını ifade eden Türkiş, "Gaziantep spor kenti ve sporun her dalında önemli başarılara imza atan bir şehir. Hocalarımız da sporcularımız da Gaziantep´in gösterdiği ilgi karşısında memnun. Gaziantep yağlı güreşlerin klasik alışkınlığı olan bir yer değil. Türkiye ligi olduğu için bu bölgeyi de teslim eden bir organizasyon gerekiyordu, Şahinbey Belediyesi buna önderlik yaptı. Biz de böyle bir organizasyonu burada gerçekleştiriyor olmaktan mutluyuz" dedi.

TAHMAZOĞLU: SPOR KENTİ GAZİANTEP´E GÜREŞİ DE GETİRDİK

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise yağlı güreş organizasyonlarının Gaziantep´te ilk defa gerçekleştirildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Şahinbey ilçemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu bir karar aldı ve güreşlerin lig şeklinde olmasına karar verdi. Şu anda 7 ayrı ilde yapılacak güreşlerle ortalama bir puanla şampiyonlar belli olacak. 3'üncü ayak şu anda Gaziantep´te yapılıyor. Yağlı güreş bizim geleneksel sporumuz ancak şehrimizde bu hiç yapılmamış. Er meydanları kuruldu. Şahinbey tesisleşme konusunda çok önemli noktalara geldi."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sporcuların güreşmesi

Hakemlerden detaylar

İbrahim Türkiş´in açıklamaları

Mehmet Tahmazoğlu´nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-06-24 17:18:44



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