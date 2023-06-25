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Türkiye Yağlı Güreş Ligi Gaziantep etabının başpehlivanı Orhan Okulu oldu

DHA

Türkiye Yağlı Güreş Ligi Gaziantep etabının başpehlivanı Orhan Okulu oldu


Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu tarafından organize edilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabında başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Okulu, rakibi Mehmet Yeşil'i yenerek altın kemerin sahibi oldu. 
Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Spor Köyü'nde düzenlenen yağlı güreşler iki gün sürdü. Bin 250 güreşçinin mücadele verdiği güreşlerde Orhan Okulu birincilik elde etti. Müsabakalarda Mehmet Yeşil 2'ncilik, Mustafa Batu ve Hüseyin Gümüş ise üçüncülük dereceleri elde etti.
'HEDEFİM KIRKPINAR GÜREŞLERİNDE ALTIN KEMER ALMAK'
Orhan Okulu, ligde ikinci defa birincilik elde ettiğini ve hedefinin Kırkpınar Güreşleri'nde altın kemer elde edip Antalya'ya götürmek olduğunu söyledi.
Gaziantep'te gerçekleştirilen güreş ligine yoğun katılım sağlandığını söyleyen Okulu, "Gaziantep'te güreşi çok sevenler var. Ligde şimdi ikinci defa birinciliğimi alıyorum. Hedefim Kırkpınar Güreşleri. Altın kemeri Antalya'ya götürmek istiyorum. Üç yıl üst üste ameliyatlar geçirdim. Tüm rakiplerime sağlıklar diliyorum" diye konuştu.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş ise, Gaziantep'in yağlı güreşe yoğun ilgi gösterdiğini ve güreşlerin lig olarak dört tur daha devam edeceğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Çok güzel bir mücadele oldu. Orhan Okulu'yu tebrik ediyorum. Bugünün hak ederek şampiyonu oldu. Rakipleriyle şu anda arayı açmaya başladı. Önümüzde dört müsabaka daha var. Heyecan tüm hızıyla devam edecek."
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, Gaziantep'te bir ilki gerçekleştirerek güreş müsabakalarını gerçekleştirdiklerini ve spor kenti Gaziantep çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. 
İki gün süren müsabakalara bin 314 sporcunun katıldığını söyleyen Tahmazoğlu, "Gaziantep'te bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Yağlı güreşleri hem de lig olarak ligin yedi ayağından en önemlisi Gaziantep'te Şahinbey'de gerçekleşti. İki gün boyunca güreşseverler özellikle yağlı pehlivan güreşlerine doydular. Bin 314 pehlivanımız iki gün boyunca kıran kırana bir mücadele verdiler. Her dalda pehlivanlarımız şampiyonlarımız belli oldu ve başpehlivanlarımız içerisinde de Orhan Okulu başpehlivanlık şampiyonluk unvanını kazandı" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Başpehlivanlık güreşi
-Orhan Okulu ile Mehmet Yeşil'in mücadelesi
-Yarışmacılara ödüllerinin verilmesi
-Orhan Okulu açıklama
-Mehmet Tahmazoğlu açıklama
-İbrahım Türkiş açıklama
-Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2023-06-25 22:23:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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