Meyve suyu kutularına gizlenmiş 4 kilo 630 gram uyuşturucuyu 'Hazal' buldu

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, narkotik köpeği 'Hazal' ile yapılan aramada, otomobilde, meyve suyu kutularına gizlenmiş 4 kilo 630 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı plakası açıklanmayan otomobili Nizip ilçesi girişinde durdurdu. Ekiplerin otomobildeki aramasında, narkotik köpeği 'Hazal'ın tepki verdiği kutudaki meyve suyu paketleri açıldığında içinde 4 kilo 630 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki, ismi açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-06-26 14:45:03



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