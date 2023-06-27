Kavgaya müdahale eden polis memuru tabancayla vuruldu

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP´te, iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru Cemal Uzun, tabancadan çıkan kurşunla yaralandı.

Kavga, gece saatlerinde Ulucanlar Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memuru Cemal Uzun, kalabalık gruba müdahale ederken kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralanan Uzun´u ambulansla hastaneye kaldırdı.

Cemal Uzun´un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-06-27 00:10:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.