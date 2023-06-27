Tabancayla vurulan oto tamircisi, 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sokakta tabancayla vurulan otomobil tamircisi Doğan Gürtekin (30), tedavi gördüğü hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 16 Haziran'da, Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil tamirciliği yapan, 2 çocuk babası Doğan Gürtekin ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gürtekin, tabancayla vuruldu. Gürtekin, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Doğan Gürtekin, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Doğan Gürtekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis, Gürtekin'in vuran şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-06-27 12:21:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.