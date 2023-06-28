Depremin vurduğu Nurdağı'nda buruk bayram



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler Kurban Bayramı'nı buruk karşıladı. Depremzedeler, konteyner kentte aileleriyle bayramlaşırken, yakınlarını kaybedenlerde de mezar başında gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde depremzedeler, konteyner kentte yaşamlarını sürdürüyor. Depremzedeler, felaketin ardından ilk Kurban Bayramı´nı evlerinden ayrı geçirmenin hüznünü yaşadı, konteyner kentte bayramlaşıp kaybettikleri yakınlarının mezarları başında gözyaşı döktü.

`GEÇEN BAYRAMLAR BAMBAŞKAYDI´

Durna Erenler, deprem dolayısıyla 2 katlı evinin yıkıldığını ve konteyner kentte yaşamaya başladığını söyledi. Geçen yıl bayramların bir başka geçtiğini ancak bu bayramda hüzünlü olduklarını ifade eden Erenler, "Kurban Bayramı bu sene hüzünlü geçiyor. Buna da şükürler olsun. Evimi depremde kaybettim. Konteyner kentte oğlumun yanına yerleştim. 2 katlı evim kuru bir yer oldu şimdi. Geçen yıl bayramlarımız bambaşkaydı. Bu yıl her taraf harabe oldu. Tüm yakınlarımız bir yerlere dağıldı gitti. Buralarda kimsemiz kalmadı. Yakınlarımız gelince bayramlaşacağız. Ne yapalım bugünlerimize de şükür´´ dedi.

Buruk olduklarını söyleyen Doğan Erenler ise geçen yıl evlerinin bahçesinde kurbanlarını kestiklerini söyledi. Erenler, gelecek bayramı yeni evlerinde geçirmek istediklerini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-06-28 11:47:55



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