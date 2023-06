Bakan Yerlikaya: İslahiye'de 20 bin 184 konutun ihalesi yapıldı

Kadir GÜNEŞ-Kadir ÇELİK/GAZİANTEP, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Gaziantep İslahiye'de kalıcı konutla ilgili toplam 20 bin 184 konut ihalesi yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin vurduğu İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği İslahiye ilçesinde şehitlik ve depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret edip, karanfil bıraktı. İslahiye Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelini de ziyaret eden Bakan Yerlikaya, İslahiye İlçe Halk Kütüphanesi'nde bayramını kutladığı çocuklarla sohbet etti. LGS sınavında derece yapan öğrencileri de ziyaret eden Yerlikaya, İslahiye'deki konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı.

'51 BİN 800 VATANDAŞIMIZ KONTEYNER KENTTE KONAKLIYOR'

Konteyner kentte depremzedelere hitap eden Bakan Yerlikaya, depremin hemen ardından devletin tüm kurumları ve vatandaşların el ele örnek duruş gösterdiğini ifade etti. Yerlikaya, kalıcı konutların 1 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Gaziantep'te konteyner ve diğer yaşam alanlarında 51 bin 800 kişinin barındığını ifade eden Ali Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'nın ilk günü Gaziantep'te İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeyiz. Sizlerin yanındayız. 11 şehir yüzyılın felaketini yaşadı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimiz hükümetimiz, milletimiz öyle bir el ele duruş gösterdi, öyle bir kenetlendi ki, asrın kardeşliği ve asrın dayanışmasına tanık oldu dünya. Temel ihtiyaçlarınız, geçici barınma merkezlerimizi yapmak, buradaki bu mükemmel ortamı sağlamakta olduğu gibi ve aynı zamanda bir yandan da yine Cumhurbaşkanımızın, hep ziyaretlerinde ve her fırsatta söylediği gibi kalıcı konutlar yapma ve sizlere teslim etme süreci devam ediyor. Çadır alanlarında 960 hane 4 bin 600 civarında kardeşimiz misafir. Konteyner ve bu şekilde olan yaşam alanlarında misafirimiz 16 bin hane ve sayısı 51 bin 800 olan kardeşimiz konteyner kentlerde konaklıyor. Bir de bizim geçici barınma hizmeti olarak son kalemimiz var. O da kira yardımı. 18 bin 741 vatandaşımız da kira yardımından istifade ediyor. İçişleri Bakanı olarak göreve başladığımız ilk günden beri diğer kabine üyesi arkadaşlarımızla beraber biz de deprem acısı yaşamış ve yaraları sarmak üzere gece gündüz demeden gayret gösterdiğimiz şehirlerimizi ziyaret ettik."

'KART SİSTEMİNE GEÇİYORUZ'

Konteyner kentlerde kart uygulamasına geçildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, bu kartlarla vatandaşların alışverişlerini yapıp kendi yemeklerini kendilerinin yapacağını söyledi. Yine engelli ve yemek yapamayacak durumda olanlar için dağıtımın süreceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Sıcak yemek dağıtımı için bugüne kadar gösterilen başarı, Kızılay ve STK'larımızın her birine minnettarız. Duamız onlarla ama artık sizlere bir kart dağıtacağız, o kart aynı kredi kartı hüviyetinde olacak. Miktar olarak şimdi söylemiyorum, daha sonra belirteceğiz. Artık bu kartın geçtiği her yerde, alışverişlerinizi siz yapacaksınız ve akabinde 5 Şubat ve öncesinde olduğu gibi hanım kardeşlerimiz özlediği evlerinde yemek pişirmeyi yeniden yaşamaya başlayacak. Buna Allah izin verirse bayramdan hemen sonra başlayacağız. Engelli olan ya da yemek yapamayacak durumda olanlar için yine aynı şekilde dağıtımlar devam edecektir. Bu konuda da içiniz rahat olsun" diye konuştu.

'BİR AN ÖNCE EVLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN ACELE EDİYORUZ'

Bakan Yerlikaya, kentte ağır, orta hasar, yıkılmış, acil yıkılacak 41 bin 296 hane olduğunu ve kısa süre içinde bu binaların yarısının neredeyse ihalelerinin yapıldığını anlatarak, 18 bin 741 vatandaşın kira yardımından faydalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir an önce kalıcı konutlara geçmeyle ilgili bir çabamız var. Ortada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü var. Dolayısıyla 7'den 70'e sizin ihtiyaç duyduğunuz, aradığınız, hangi alanda olursa olsun, o hizmetler bilin ki gelişerek sizlerle buluşacak. Bizim bir tek dileğimiz sizin gönlünüzü kazanmak, hayır duanızı almak. Mazlumun hayır duası bizimle beraber olsun. Depremzede kardeşlerimizin hayır duaları devletimizin, milletimizin, tüm kurum ve kuruluşlarımızın üzerinde olsun istiyoruz. Gaziantep İslahiye'de kalıcı konutla ilgili toplam 20 bin 184 konut ihalesi yapıldı. O inşaatların da nasıl gittiğini, günbegün sizler görüyorsunuz. Orta hasar, yıkılmış, acil yıkılacak dediğimiz türde 41 bin 296 hane vardı. Daha şimdiden, kısa süre içerisinde, bu binaların yarısının neredeyse ihaleleri yapılmış. Biz hayırda acele ediyoruz. Sizleri bir an önce evlerinizde buluşturmak noktasında acele ediyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Kadir ÇELİK

2023-06-28 16:51:24



