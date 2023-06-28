Bakan Yerlikaya: İslahiye'de 20 bin 184 konutun ihalesi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yerlikaya: İslahiye'de 20 bin 184 konutun ihalesi yapıldı

DHA

Bakan Yerlikaya: İslahiye'de 20 bin 184 konutun ihalesi yapıldı


Kadir GÜNEŞ-Kadir ÇELİK/GAZİANTEP, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Gaziantep İslahiye'de kalıcı konutla ilgili toplam 20 bin 184 konut ihalesi yapıldı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin vurduğu İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği İslahiye ilçesinde şehitlik ve depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret edip, karanfil bıraktı. İslahiye Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelini de ziyaret eden Bakan Yerlikaya, İslahiye İlçe Halk Kütüphanesi'nde bayramını kutladığı çocuklarla sohbet etti. LGS sınavında derece yapan öğrencileri de ziyaret eden Yerlikaya, İslahiye'deki konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı.
'51 BİN 800 VATANDAŞIMIZ KONTEYNER KENTTE KONAKLIYOR'
Konteyner kentte depremzedelere hitap eden Bakan Yerlikaya, depremin hemen ardından devletin tüm kurumları ve vatandaşların el ele örnek duruş gösterdiğini ifade etti. Yerlikaya, kalıcı konutların 1 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Gaziantep'te konteyner ve diğer yaşam alanlarında 51 bin 800 kişinin barındığını ifade eden Ali Yerlikaya, şöyle konuştu:
"Kurban Bayramı'nın ilk günü Gaziantep'te İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeyiz. Sizlerin yanındayız. 11 şehir yüzyılın felaketini yaşadı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimiz hükümetimiz, milletimiz öyle bir el ele duruş gösterdi, öyle bir kenetlendi ki, asrın kardeşliği ve asrın dayanışmasına tanık oldu dünya. Temel ihtiyaçlarınız, geçici barınma merkezlerimizi yapmak, buradaki bu mükemmel ortamı sağlamakta olduğu gibi ve aynı zamanda bir yandan da yine Cumhurbaşkanımızın, hep ziyaretlerinde ve her fırsatta söylediği gibi kalıcı konutlar yapma ve sizlere teslim etme süreci devam ediyor. Çadır alanlarında 960 hane 4 bin 600 civarında kardeşimiz misafir. Konteyner ve bu şekilde olan yaşam alanlarında misafirimiz 16 bin hane ve sayısı 51 bin 800 olan kardeşimiz konteyner kentlerde konaklıyor. Bir de bizim geçici barınma hizmeti olarak son kalemimiz var. O da kira yardımı. 18 bin 741 vatandaşımız da kira yardımından istifade ediyor. İçişleri Bakanı olarak göreve başladığımız ilk günden beri diğer kabine üyesi arkadaşlarımızla beraber biz de deprem acısı yaşamış ve yaraları sarmak üzere gece gündüz demeden gayret gösterdiğimiz şehirlerimizi ziyaret ettik."
'KART SİSTEMİNE GEÇİYORUZ'
Konteyner kentlerde kart uygulamasına geçildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, bu kartlarla vatandaşların alışverişlerini yapıp kendi yemeklerini kendilerinin yapacağını söyledi. Yine engelli ve yemek yapamayacak durumda olanlar için dağıtımın süreceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Sıcak yemek dağıtımı için bugüne kadar gösterilen başarı, Kızılay ve STK'larımızın her birine minnettarız. Duamız onlarla ama artık sizlere bir kart dağıtacağız, o kart aynı kredi kartı hüviyetinde olacak. Miktar olarak şimdi söylemiyorum, daha sonra belirteceğiz. Artık bu kartın geçtiği her yerde, alışverişlerinizi siz yapacaksınız ve akabinde 5 Şubat ve öncesinde olduğu gibi hanım kardeşlerimiz özlediği evlerinde yemek pişirmeyi yeniden yaşamaya başlayacak. Buna Allah izin verirse bayramdan hemen sonra başlayacağız. Engelli olan ya da yemek yapamayacak durumda olanlar için yine aynı şekilde dağıtımlar devam edecektir. Bu konuda da içiniz rahat olsun" diye konuştu.
'BİR AN ÖNCE EVLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN ACELE EDİYORUZ'
Bakan Yerlikaya, kentte ağır, orta hasar, yıkılmış, acil yıkılacak 41 bin 296 hane olduğunu ve kısa süre içinde bu binaların yarısının neredeyse ihalelerinin yapıldığını anlatarak, 18 bin 741 vatandaşın kira yardımından faydalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bir an önce kalıcı konutlara geçmeyle ilgili bir çabamız var. Ortada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü var. Dolayısıyla 7'den 70'e sizin ihtiyaç duyduğunuz, aradığınız, hangi alanda olursa olsun, o hizmetler bilin ki gelişerek sizlerle buluşacak. Bizim bir tek dileğimiz sizin gönlünüzü kazanmak, hayır duanızı almak. Mazlumun hayır duası bizimle beraber olsun. Depremzede kardeşlerimizin hayır duaları devletimizin, milletimizin, tüm kurum ve kuruluşlarımızın üzerinde olsun istiyoruz. Gaziantep İslahiye'de kalıcı konutla ilgili toplam 20 bin 184 konut ihalesi yapıldı. O inşaatların da nasıl gittiğini, günbegün sizler görüyorsunuz. Orta hasar, yıkılmış, acil yıkılacak dediğimiz türde 41 bin 296 hane vardı. Daha şimdiden, kısa süre içerisinde, bu binaların yarısının neredeyse ihaleleri yapılmış. Biz hayırda acele ediyoruz. Sizleri bir an önce evlerinizde buluşturmak noktasında acele ediyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Kadir ÇELİK
2023-06-28 16:51:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nizip'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Nizip'ten kısa kısa
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te konteyner kent ziyaretinde konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te konteyner ...
Depremin vurduğu Nurdağı'nda buruk bayram
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Nurdağı'nda buruk bayram
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 ...
Gaziantep ve çevre illerindeki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Gaziantep ve çevre illerindeki hayvan pazarlarında ...
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'den Kurban ...
Gaziantep'te 11 gün önce silahlı kavgada yaralanan genç kurtarılamadı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 11 gün önce silahlı kavgada yaralanan ...
Tabancayla vurulan oto tamircisi, 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Tabancayla vurulan oto tamircisi, 11 gün sonra yaşam ...
Gaziantep'te çekicinin taşıdığı araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te çekicinin taşıdığı araçta 7 düzensiz ...
Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polis memuru silahla yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polis memuru ...
Kavgaya müdahale eden polis memuru tabancayla vuruldu
YEREL HABERLER Kavgaya müdahale eden polis memuru tabancayla vuruldu
Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, takıma en çok katkıyı yapacak oyuncuları almak istiyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, takıma en çok katkıyı ...
Meyve suyu kutularına gizlenmiş 4 kilo 630 gram uyuşturucuyu 'Hazal' buldu
YEREL HABERLER Meyve suyu kutularına gizlenmiş 4 kilo 630 gram ...
Gaziantep'te meyve suyu paketlerine gizlenmiş 4 kilo 630 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te meyve suyu paketlerine gizlenmiş 4 kilo ...
Gaziantep'te otodan hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otodan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Gaziantep'te bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bayram öncesi trafik denetimleri ...
Milli satranççı Masal Budumlu, yeni hamlesini Dünya Şampiyonası'nda yapacak
YEREL HABERLER Milli satranççı Masal Budumlu, yeni hamlesini Dünya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.