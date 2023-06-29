Refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 2´si ağır, 4 kişi yaralandı. Araçtakilerin kurban kesiminden döndükleri belirtildi.

Kaza, öğle saatlerinde Araban Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 18 AAZ 803 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araçtakilerin kurban kesmekten döndükleri ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-06-29 12:27:06



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