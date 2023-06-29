Refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı (2)

Demir yollarında neden taşlar olur?

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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Gaziantep'te, kurban kesimi dönüşü refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki, 4 çocuk babası Gökhan Kılıç (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü Cihan Kılıç ile diğer 2 yaralının tedavileri devam ediyor. Gökhan Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-06-29 15:29:03



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