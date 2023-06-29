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Refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı (2)

DHA

Refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı (2)


HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Gaziantep'te, kurban kesimi dönüşü refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki, 4 çocuk babası Gökhan Kılıç (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü Cihan Kılıç ile diğer 2 yaralının tedavileri devam ediyor. Gökhan Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-06-29 15:29:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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