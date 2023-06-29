Suriyeli 1'i çocuk, 2 kişinin derede cesedi bulundu

Demir yollarında neden taşlar olur?

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesindeki Sacır Deresi'nde Suriye uyruklu Nidal Abdullah Elhamed (19) ile Ali El Abdullah'ın (15) cesedi bulundu.

Oğuzeli ilçesi Kersentaş Mahallesi´ndeki Sacır Deresi'nde su yüzeyinde hareketsiz duran 2 genci gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, sudan çıkarılan gençlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesetlerin Suriye uyruklu Nidal Abdullah Elhamed ile Ali El Abdullah'a ait olduğu tespit edildi. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlenen, `Suda boğulma´ olarak kayıtlara geçen 2 kişinin cesetleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-06-29 17:20:45



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