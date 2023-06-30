Gaziantep'te, 80 bin işçi günde 2 milyon çift ayakkabı üretiyor



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Gaziantep'in ayakkabı sektöründe Türkiye'de söz sahibi olduğunu belirterek, "Gaziantep'te, ayakkabı sektöründe 80 bin kişi istihdam ediliyor. Günde 2 milyon çift ayakkabı üretimi ile Türkiye ihracatının yüzde 27'si Gaziantep'ten karşılanıyor" dedi.

Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden olan Gaziantep'te ayakkabı sanayisi önemli bir yer tutuyor. 5 Organize Sanayi Bölgesi bulunan kentte firmalar dünyanın birçok ülkesine yıllık 10 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştiriliyor. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük 2'nci ayakkabı ve terlik üretim merkezi olan Gaziantep Türkiye ayakkabı ihracatının yüzde 27'sini karşılarken, ürettiği ürünlerin yüzde 52'si Ortadoğu, yüzde 48'i de Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

'PANDEMİ İLE ALTIN ÇAĞIMIZI YAŞADIK'

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, ayakkabı ve terlik ürünlerinin tüm çeşidinin Gaziantep'te üretilebildiğini söyleyerek, bunun yanında da güçlü bir yan sanayi ve güçlü bir lojistiğe sahip olduklarını belirtti. Pandemi sürecinde Çin'in kapanması ve Avrupa pazarına yakın olmalarından dolayı sektörün altın çağını yaşadığını belirten İnce, "Gaziantep, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci ayakkabı ve terlik üretim merkezi. Sektörümüzde ayakkabı ve terlik ürünlerinin tüm çeşidine ulaşabiliyoruz. Bunun yanında güçlü bir yan sanayi ve güçlü bir lojistiğe sahibiz. Yine şehrimizde bir ayakkabı meslek lisemiz, iki mesleki eğitim merkezimiz ve bir de ayakkabı moda tasarım üniversitemiz ile sektöre aranan nitelikli ara eleman temin eder durumdayız. Pandemiyle birlikte sektörümüz altın çağını yaşamaya başladı. Oda olarak kapasite artırımlarına gittik. Atölyelerimizi kurumsal kimliklere dönüştürüyoruz. Pandemi sürecinde Çin'in kapanması ve buranın Avrupa pazarına yakın olmasından dolayı ve insanların da pandemi sürecinde evde oturmasından dolayı önce terlik alanında bir talep patlaması yaşadık. Arkasından spor ayakkabılarda talep ön plana çıktı. Bu alanda makineleşme yatırımlarına gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF AFRİKA PAZARI

Mehmet Emin İnce, sektörün ihracat yaptığı ülkelerin değişiklik gösterdiğini ve bu yıl itibariyle İngiltere'ye önemli ölçünde ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Gaziantep'ten 16 firmanın Afrika'nın farklı ülkelerine ya üretim ya tanıtım amaçlı yer açtıklarını anlatarak, hedeflerinin Afrika pazarı olduğunu aktardı.

İnce,"İhracatımız yılbaşı itibariyle İngiltere ön plana çıkmıştı. Sürekli değişiyor. Yine Almanya ön planda. Polonya yine çıkışta olan ülkeler. Ortadoğu'da Irak ilk planda. Sonra Libya ve Cezayir geliyor. Savaştan önce Ukrayna ön plandaydı. Yine Türkmen ülkelerimizde ihracatta iyiyiz. Yeni Pazar alanı olarak Afrika'yı hedef koyduk. Şehrimizden 16 firmamız Afrika'nın farklı ülkelerine ya üretim ya tanıtım amaçlı yerleri açtılar. Sektörümüz genç ve dinamik. Sürekli yeni işletmeler açılıyor. Bu yüzden eleman ihtiyacımız her zaman olmakta. Yeni dönemde otomasyon sistemi ile daha hızlı ve seri üretime geçiyoruz. Yine otomasyonlu sistemler için de çalışanlara ihtiyacımız oluyor" diye konuştu.

80 BİN İŞÇİ GÜNDE 2 MİLYON ÜRETİYOR

Ayakkabı sektörünün Gaziantep'teki 5 büyük sektörden birisi olduğunu anlatan İnce, kentte 1200 ayakkabı imalatçısı, 400 terlik imalatçısı,200 yan sanayici ve 1575 tane de perakende sektöründe faaliyet gösteren 3 binin üzerinde işletme olduğunu söyledi. 80 bin kişinin çalıştığı kentte Türkiye'nin ayakkabı ihracatının yüzde 27'sini karşıladıklarını belirterek, kayıtlı olarak günde 2 milyon ayakkabı üretildiğini söyledi.

`SEKTÖRÜMÜZ GAZİANTEP´TE 5 BÜYÜK SEKTÖRDEN BİRİSİ´

Mehmet Emin İnce, "Gaziantep'te 5 büyük sektörden birisi bizim sektörümüz. Şehrimizde 1200 tane ayakkabı imalatçısı, 400 terlik imalatçısı,200 yan sanayici ve 1575 tane de perakende sektöründe faaliyet gösteren 3 binin üzerinde işletmemiz mevcut. 80 bin kişinin çalıştığı Türkiye ayakkabı ihracatının yüzde 27'sini tek başına yapabilen ve bunun yüzde 52'sini Ortadoğu pazarına, yüzde 48'ini de Avrupa, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerine satan bir sektörüz. Son zamanlarda çok fazla yerli ve yabancı turist alıyoruz. Adet bazında Gaziantep olarak terliği ve spor ayakkabısını da kattığımız zaman büyük rakamlara çıkmaktayız. Kayıt dışı her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de bu durum fazlasıyla var. Bu konuda da bir çözüm bekliyoruz. Kayıt dışı ile ihracat rakamlarımız yüzde 27'den yüzde 50'lere çıkacaktır. Gaziantep günlük 2 milyon ayakkabı üretimi ile ayakkabı üretiminde Türkiye'nin sözünü söyleyen bir şehir diyebiliriz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-06-30 11:11:44



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