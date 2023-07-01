Alleben Göleti'ne giren Suriye uyruklu genç, aranıyor

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sıcak havadan bunalarak Alleben Göleti'ne giren ve suda kaybolan Suriye uyruklu Muhammed Yusuf (18) için arama çalışması başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'nde bulunan Alleben Göleti'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yaptıktan sonra sıcak havadan bunalarak gölete giren Suriye uyruklu Muhammed Yusuf, bir anda gözden kayboldu. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen ekipler tarafından gölette arama çalışması başlatıldı. Suda kaybolan gencin bulunması için Adıyaman'dan dalgıç polis ekiplerin gelişinin beklendiği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2023-07-01 23:43:13
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