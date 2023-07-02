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GAZİANTEP'te, sıcak havadan bunalarak Alleben Göleti'ne giren ve suda kaybolan Suriye uyruklu Muhammed Yusuf (18) için arama çalışması başlatıldı.Olay, akşam saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'nde bulunan Alleben Göleti'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yaptıktan sonra sıcak havadan bunalarak gölete giren Suriye uyruklu Muhammed Yusuf, bir anda gözden kayboldu. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen ekipler tarafından gölette arama çalışması başlatıldı. Suda kaybolan gencin bulunması için Adıyaman'dan dalgıç polis ekiplerin gelişinin beklendiği bildirildi. (DHA) Görüntü Dökümü

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-AFAD arama kurtarma ekipleri

-Jandarma ekiplerin aldığı önlem

-Göletten görüntü

-Genel ve detay görüntüHaber-Kamera:AHMET ATMACA-GAZİANTEP (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-07-02 00:21:50



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