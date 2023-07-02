Gaziantep'te evde 82 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 80 kilo 700 gram skunk ile 2 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı araştırmada bilginin doğru olduğunu belirleyince, ismi açıklanmayan şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Arama yapılan evde 80 kilo 700 gram skunk, 2 kilo 225 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, gözaltına aldığı şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-07-02 11:48:38
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