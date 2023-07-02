Gölette kaybolan Muhammed'in cansız bedeni bulundu

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te serinlemek için gölete girip, kaybolan Suriye uyruklu Muhammed Yusuf'un (18), 10 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Yamaçtepe Mahallesi'nde dün akşam ailesi ile birlikte piknik yaptıktan sonra serinlemek için Alleben göletine giren Muhammed Yusuf, gözden kayboldu. İhbar sonrası Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, gölette çalışma başlattı. 10 saat süren çalışmanın ardından Muhammed Yusuf'un cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-07-02 12:01:30



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