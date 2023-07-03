Gaziantep´te husumetli aileler arasında kavga: 3 ölü, 2 yaralı



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bölgeye gelen özel hareket ekipleri havaya ateş açarak kavgayı sonlandırıken, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Nurtepe Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabanca ve tüfeklerden çıkan kurşunlar İzzet Karakoç (40), Salman Çevik (32) ve Şahin Erşen´e (23) isabet etti. Karakoç, Çevik ve Erşen olay yerinde yaşamını yitirirken, İsmi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, ekipler kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Ekipler mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-07-03 11:05:32



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