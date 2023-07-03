Devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü öldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ali Uzlu (17), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Koççağız Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Uzlu'nun kullandığı plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Uzlu, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzlu, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2023-07-03 16:10:36
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