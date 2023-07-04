Gaziantep'te fabrika yangını; 10 kişi dumandan etkilendi (2)

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ÇATI ÇÖKTÜ, MÜDAHALE SÜRÜYOR

Gaziantep'te çocuk bezi, sargı bezi, ıslak mendil gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangından dolayı fabrikanın çatısı çöktü. Dumandan etkilenen 10 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. (DHA)Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-07-04 13:40:51



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