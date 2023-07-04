Gaziantep'te fabrika yangını; 10 kişi dumandan etkilendi (3)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'te çocuk bezi, sargı bezi, ıslak mendil gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 40 araç ve 90 personel ile müdahale edilen yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-07-04 15:42:33



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