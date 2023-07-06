Erdal Güneş: Transfer çalışmalarımız sürüyor

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erdal Güneş, "Sanırım bugün ya da yarın o sorun çözülecek. Eksik olduğumuz mevkilere yönelik transfer çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle santrfor, sol bek, sağ bek gibi bazı eksiklerimiz var"´ dedi.

Gaziantep FK, lig hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü. Bolu'da yapılacak kamp öncesi son antrenmanını yapan kırmızı-siyahlı ekip, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, taktik çalışmanın ardından pas çalışmaları ile idmanı tamamladı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Erdal Güneş, kamp dönemi sonrası sezona iyi başlayacaklarını vurguladı. Erdal Güneş, "İnşallah güzel sakatlıksız ve başarılarla dolu bir sezon geçiririz. Yeni sezon çalışmalarına 30 Haziran'da kendi tesislerimizde başladık. Bugün de tesislerimizdeki ilk etabımızın son antrenmana çıkıyoruz. Bir günlük iznin ardından çalışmalarımıza Bolu kampında devam edeceğiz. İlk etabı genelde fiziksel antrenmanlarla geçirdik. Bolu kampında ise daha çok taktiksel antrenmanlar ve hazırlık maçlarını ağırlık vereceğiz. Güzel bir ilk etap kamp dönemi geçirdik. Bolu'da da güzel bir kamp dönemi geçirerek sezona iyi bir şekilde başlarız diye düşünüyorum" dedi.

"FUTBOLCULARIMIZIN GİTME DÜŞÜNCESİ YOK"

Deprem dolayısıyla istemeden lige ara verdiklerini ve bazı oyuncularında kiralık olarak farklı kulüplere gittiğini anlatan Güneş, futbolcuların sezonu tamamlayıp geri döndüklerini kaydetti. Futbolcuların hepsi burada ve güzel bir çalışma ortamı olduklarını ifade eden Güneş, futbolcuların bütün konsantrasyonları da burada ve kimsenin gitme gibi bir düşüncesi olmadığını vurguladı. Dışarıda yanlış algılar oluşuyor ancak futbolcuların hepsinin burada olduğunu kaydederek, "Yaşadığımız büyük afetten dolayı lige istemeden de olsa ara vermek zorunda kalmıştık. Doğal olarak oyuncularımızı da çeşitli kulüplere kiralık verdik. Sözleşmesi devam eden futbolcularımız sezonu gittikleri takımlarda tamamlayıp bu sezon takıma geri döndüler. Futbolcularımızın hepsi burada ve güzel bir çalışma ortamımız var. Futbolcuların bütün konsantrasyonları da burada ve kimsenin gitme gibi bir düşüncesi yok. Dışarıda yanlış algılar oluşuyor ama futbolcularımızın hepsi burada mutlu ve huzurlu. Aramıza yeni katılacak futbolcularımız olacak. Geçen yıl sözleşmesi biterek aramızdan ayrılan futbolcularımız da oldu. Onların yerine alacağımız oyuncular var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zamanda inşallah bizi hedefimize ulaştıracak ve takıma katkı sağlayacak oyuncuları aramıza katacağız" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ve yöneticilerin bu konuda çalıştığını anlatan Güneş,

"Transfer tahtamız şu an için kapalı evet ama çok ciddi bir sorun değil bu. Bununla alakalı yöneticimiz çalışma yapıyor. Sanırım bugün ya da yarın o sorun çözülecek. Eksik olduğumuz mevkilere yönelik transfer çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle santrafor sol bek sağ bek gibi bazı renklerde eksiklerimiz var. Çalışmalarımız çok ciddi şekilde devam ediyor. Hem kulübün ekonomisine uygun hem de hedeflerimize uygun oyuncular da en kısa zamanda aramıza katılacaktır" diye konuştu.

FURKAN SOYALP: ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Gaziantep FK´nın tecrübeli oyuncusu Furkan Soyalp, yeni sezonda maksimum performans göstereceğini ifade ederek, "Zorlu bir süreç atlattık. Deprem sürecinin ardından bende Adana Demirspor´da görev buldum. Çok değerli bir kulüp çok değerli bir başkan. Şimdi kulübe tekrar geri döndüm. Şimdi yaralarımızı sarıp eksikliklerimizi giderip lige konsantre olmamız lazım. Artık dün dünde kaldı. Bundan sonrası için çalışmamız lazım. Umarım lige de iyi ve özgüvenle başlayarak ilerleriz. Çünkü şu anda bizim için en önemli olan şey özgüven. Takım üzerinde baskı olacağını düşünüyorum. Şahsım adına da bu kulübe ne kadar katkı sağlayabilirsem benim için o kadar iyi olur. Bize güvenen bir şehir ve bir camia var. Bu yüzden üzerimizdeki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Gaziantep FK´ya verebileceğim en büyük spor katkısını vermek istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan görüntüler

Erdal Güneş'in açıklamaları

Furkan Soyalp'in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-07-06 11:27:02